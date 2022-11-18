“У противника нет никаких возможностей”: Евсеев заявил, что ВСУ не смогут прорвать оборону в Запорожской области

Все попытки украинских вооруженных сил прорвать российскую оборонительную линию на Запорожском направлении потерпят неудачу, считает Владимир Евсеев, военный эксперт Института стран СНГ.
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