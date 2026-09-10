Россияне назвали главный повод для хандры после лета

Отсутствие зеленой листвы и комфортных теплых температур после лета сильнее всего расстраивает россиян при наступлении нового сезона Согласно данным опроса, проведенного аналитиками ГК «Экоплант» среди 1200 респондентов со всей России, на втором месте оказалось возвращение к рабочему ритму после отпуска, а замыкают тройку сокращение светового дня и пасмурная погода.