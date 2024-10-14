На видео попала ушедшая под воду улица в Троицке

В Новой Москве подземные воды затопили улицу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На видео, которое попало в распоряжение канала, видно, как на стройплощадке в Троицке вода заполнила улицу Полковника Милиции Курочкина, и автомобили едут по затопленным дорогам.