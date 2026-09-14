Биолог назвала самый полезный подход к перекусу

Одна из закусок уменьшит тягу к сладостям Наиболее полезным подходом к перекусу является сбалансированное сочетание продуктов, например кураги с миндалем для получения калия и витаминов, рассказала биолог Ирина Лялина "Ленте.
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