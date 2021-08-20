Где Зеленский возьмет столько крокодилов?

Политика как она естьПолитикаГде Зеленский возьмет столько крокодилов?Это был первый вопрос, который пришел мне в голову после прочтения статьи о новых украинских идеях по возвращению Крыма.Вернуться к статье2414НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевКоротко об этом остапе дриздиве____ А что можно взять с умственно.больного кроме анализов?!Валентин Сергеевич СыропятовВот таких надо уничтожать сразу\\ у таких башки нет один ночной горшок\\Villi sherbakА почему он ни когда не задумывается что в случае победы бандэровцы могут и его отнести к москалям. А почему нет. Фамилия и в самом деле настоящая русская (может даже потомок самого царского генерала Дроздова (чем черт не шутит) и поэтому может подвергнуться репрессиям как пособник и русский шпиен. Революции как правило поедают своих хероев зачастую, так почему Дроздов хотя и Остап, но не Бульба не может разделить эту участь.кормчийСпециально для Остапа по фамилии Ебанько :Житель Земли МакаренковРедкостный дебил.НКНиколай КраснопольскийКак фамилию русскую до сих пор не поменял?НадеждаНапример, дриздив!)Валерий ФедосеевЧисто национальное имя Остап, малехо подкорректировать для полного соответствия - ОСТОЛОП.Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!Христос ВторойОстап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!КоськаНу, откуда у Остапа многомыслие в голове, если извилина в мозгу то ОДНА ОДИНЕШЕНЬКА, да то, не очень понятна природа её возникновения, то ли от постоянного ношения бейсика, то ли от удара малой саперной лопаткой на Яворовском полигоне Прикарпатского военного округа!!!!ВМВиктор МихайловОбсуждать бред тупорылого бандеровца - себе дороже !Владимир БурлаковОстап это хуторской хряк покрытый рэпаным нацистским лайном!YarmitaБред сивой кобылы! Достали дебилы!НШНина ШалеваУ нас есть пирожки под названием кулебяка, их кушает весь мир. Неужели Кулеба появился из средних веков? Его родственники с 10 го века пекли кулебяки.., ели все, ... и вот сейчас, представитель кулебяки он здесь, собственной персоной. Именно Кулеба! Понятно, ему нужно отдать авторский патент на кулебяку...НШНина ШалеваНу и Украина! Полностью имели колонию Российской державы. Спрашивается, почему Украина отказалась от России? Ведь тут, в России идут земли от речки Днепр земли до окияна...НШНина ШалеваЗеленский может взять крокодилов из реки Нил. Так что крокодилы на Украине обеспечены, но за твердую валюту.Mila КВ зеркало бы смотрели, уроды !Комментировать
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