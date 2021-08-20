Политика как она есть

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Где Зеленский возьмет столько крокодилов?

Где Зеленский возьмет столько крокодилов?

Это был первый вопрос, который пришел мне в голову после прочтения статьи о новых украинских идеях по возвращению Крыма.

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Юрий Николаев
Коротко об этом остапе дриздиве____ А что можно взять с умственно.больного кроме анализов?!
Валентин Сергеевич Сыропятов
Вот таких надо уничтожать сразу\\ у таких башки нет один ночной горшок\\
Villi sherbak
А почему он ни когда не задумывается что в случае победы бандэровцы могут и его отнести к москалям. А почему нет. Фамилия и в самом деле настоящая русская (может даже потомок самого царского генерала Дроздова (чем черт не шутит) и поэтому может подвергнуться репрессиям как пособник и русский шпиен. Революции как правило поедают своих хероев зачастую, так почему Дроздов хотя и Остап, но не Бульба не может разделить эту участь.
кормчий
Специально для Остапа по фамилии Ебанько :
Житель Земли Макаренков
Редкостный дебил.
Николай Краснопольский
Как фамилию русскую до сих пор не поменял?
Надежда
Например, дриздив!)
Валерий Федосеев
Чисто национальное имя Остап, малехо подкорректировать для полного соответствия - ОСТОЛОП.
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Христос Второй
Остап - одним словом .... Имею ввЕду Бендера !!!
Коська
Ну, откуда у Остапа многомыслие в голове, если извилина в мозгу то ОДНА ОДИНЕШЕНЬКА, да то, не очень понятна природа её возникновения, то ли от постоянного ношения бейсика, то ли от удара малой саперной лопаткой на Яворовском полигоне Прикарпатского военного округа!!!!
Виктор Михайлов
Обсуждать бред тупорылого бандеровца - себе дороже !
Владимир Бурлаков
Остап это хуторской хряк покрытый рэпаным нацистским лайном!
Yarmita
Бред сивой кобылы! Достали дебилы!
Нина Шалева
У нас есть пирожки под названием кулебяка, их кушает весь мир. Неужели Кулеба появился из средних веков? Его родственники с 10 го века пекли кулебяки.., ели все, ... и вот сейчас, представитель кулебяки он здесь, собственной персоной. Именно Кулеба! Понятно, ему нужно отдать авторский патент на кулебяку...
Нина Шалева
Ну и Украина! Полностью имели колонию Российской державы. Спрашивается, почему Украина отказалась от России? Ведь тут, в России идут земли от речки Днепр земли до окияна...
Нина Шалева
Зеленский может взять крокодилов из реки Нил. Так что крокодилы на Украине обеспечены, но за твердую валюту.
Mila К
В зеркало бы смотрели, уроды !

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