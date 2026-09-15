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Посещаемость библиотек в Ивановской области, обновленных благодаря национальным проектам, увеличилась вдвое

Посещаемость библиотек в Ивановской области, обновленных благодаря национальным проектам, увеличилась вдвое

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» продолжается в Центральной библиотеке имени В.

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