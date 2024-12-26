В Государственной думе попросили Мишустина снизить стоимость перелета или проезда на отдых

Высокие цены сдерживают развитие туристической сферы Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина направила обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по снижению стоимости перелета и проезда как детей вне зависимости от возраста, так и родителей, к месту проведения оздоровительного отдыха и обратно, передает «Мойка78», ссылаясь на РИА Новости.