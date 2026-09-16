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Царьград

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Лавров предупредил Европу о короткой войне в случае её агрессии

Лавров предупредил Европу о короткой войне в случае её агрессии

Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге предупредил Европу о последствиях нападения на Россию.

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