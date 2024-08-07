Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    Абсолютна с вами согласна.Роскошное поместь...
  • Александр Лагуткин
    Нападение на Курскую область, - это явный просчет Генерального штаба и его начальника. Как можно было просмотреть  г...Медведев призвал ...
  • Валентина Олейникова
    Зачем сносить ? Лучше отдать эту роскошь для оздоровительного детского лагеря или для реабилитации участников СВОРоскошное поместь...

В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

В Минздраве России назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области. По сведениям помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в приграничном регионе ранения и травмы получили 24 человека, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх