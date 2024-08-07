В Минздраве назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области

В Минздраве России назвали число пострадавших при обстрелах в Курской области. По сведениям помощника главы ведомства Алексея Кузнецова, в приграничном регионе ранения и травмы получили 24 человека, передает РИА Новости.
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