"Знайте, это мой акт мести": Спецоперация вывела силовиков на важную улику. Киев готовил удар по России её же руками

Поскольку у России НЕТ НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ, найдутся всякие, кто подкинет свою идеологию. Что и имеем.... Детьми нужно заниматься, а не тько своими карманами счетами, кошельками и деньгами!!

Это у тебя нет идеологии.У большинства людей она есть.

Alex Nемо

И заменим их на правильных недорослей-мигрантов ваххабитского воспитания. Ну чтобы совсем уж весело было... Видимо кто-то в верхних эшелонах власти и мигрантского лобби в правительстве с вами согласен. Русских сажают за самооборону и даже исполнение прямых должностных обязанностей, а мигрантское отродье беспредельничает безнаказанно!