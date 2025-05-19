"Знайте, это мой акт мести": Спецоперация вывела силовиков на важную улику. Киев готовил удар по России её же руками

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Поскольку у России НЕТ НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ, найдутся всякие, кто подкинет свою идеологию.   Что и имеем.... Детьми нужно заниматься, а не тько своими карманами  счетами, кошельками и деньгами!!
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2 д.
Александр
Это у тебя нет  идеологии.У большинства людей она есть.
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2 д.
Alex Nемо
И заменим их на правильных недорослей-мигрантов ваххабитского воспитания. Ну чтобы совсем уж весело было... Видимо кто-то в верхних эшелонах власти и мигрантского лобби в правительстве с вами согласен. Русских сажают за самооборону и даже исполнение прямых должностных обязанностей, а мигрантское отродье беспредельничает безнаказанно!
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2 д.
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