Олег Беликов Они хотели напасть на школы и колледжи в Москве и Тюмени. В планах были насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону, Йошкар-Оле.
"Знайте, это мой акт мести": Спецоперация вывела силовиков на важную улику. Киев готовил удар по России её же руками
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Поскольку у России НЕТ НИКАКОЙ ИДЕОЛОГИИ, найдутся всякие, кто подкинет свою идеологию. Что и имеем.... Детьми нужно заниматься, а не тько своими карманами счетами, кошельками и деньгами!!
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2 д.
Александр
Это у тебя нет идеологии.У большинства людей она есть.
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2 д.
Alex Nемо
И заменим их на правильных недорослей-мигрантов ваххабитского воспитания. Ну чтобы совсем уж весело было... Видимо кто-то в верхних эшелонах власти и мигрантского лобби в правительстве с вами согласен. Русских сажают за самооборону и даже исполнение прямых должностных обязанностей, а мигрантское отродье беспредельничает безнаказанно!
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2 д.
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