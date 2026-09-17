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Царьград

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Ольга Климова: зарплаты водителей в 2026 году выросли на 41%

Ольга Климова: зарплаты водителей в 2026 году выросли на 41%

Ольга Климова, доцент Финансового университета, сообщила, что осенью 2026 года зарплаты водителей выросли до 204 тыс.

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