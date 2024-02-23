«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин

Evgenija Palette

Подкорка - это не собственный вывод, неуч вы записной, и не стыдитесь этого. Подкорка - это самая примитивная, самая "низменная" часть головного мозга. И подкорковые инстинкты - сосательный, хватательный и е-б-б-а-тельный - самые сильные, потому что они ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЕНЫ... И, увы, самые примитивные. Сюда же относятся агрессия, уничтожение себе подобных и неправильные разговоры о "подкорке", в отличие от КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА... Так что это чистой воды ФИЗИОЛОГИЯ... Надо ли продолжать?...