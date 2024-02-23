Какой-то рэпер MACAN (?) 22-х лет от роду, который внешне похож на «четких пацанов» времен моей молодости, а внутренне, как мне показалось, – на тыкву, решил высказаться по поводу того, как видит свою будущую жену.
«Кому ты нужна такая?» Противоречивые требования современных мужчин
Комментарии
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Evgenija Palette
Подкорка - это не собственный вывод, неуч вы записной, и не стыдитесь этого. Подкорка - это самая примитивная, самая "низменная" часть головного мозга. И подкорковые инстинкты - сосательный, хватательный и е-б-б-а-тельный - самые сильные, потому что они ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАКРЕПЛЕНЫ... И, увы, самые примитивные. Сюда же относятся агрессия, уничтожение себе подобных и неправильные разговоры о "подкорке", в отличие от КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА... Так что это чистой воды ФИЗИОЛОГИЯ... Надо ли продолжать?...
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8 час.
Evgenija Palette
Надо перерасти страх. Подняться над этой химерой. Получить образование ( для того оно и существует, чтобы из неандертальца сделать человека). И - ВЫБИРАТЬ ОКРУЖЕНИЕ.
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8 час.
Владимир
Вы ограничиваете действия мужчины примитивными физиологическими инстинктами, а это уже ваш вывод. Гордитесь этим дальше. Можете не продолжать.
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8 час.
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