«Самару» в исполнении Баглановой обожал Сталин

А вы знаете, что самой известной исполнительницей песни «Самара-городок» была казахская певица Роза Багланова? До нее «Самару» пела Лидия Русланова, но, услышав, как поет знаменитые частушки юная казахская красавица, фактически подарила песню ей.
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