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Минобороны России показало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины

Минобороны России показало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины.

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