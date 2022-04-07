Минобороны России показало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео пуск с фрегата Черноморского флота ракет «Калибр» по базам горючего военных Украины.
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