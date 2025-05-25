Новости СВО: массовая атака на столицу, российский флаг на границе Днепропетровщины, зачистка ДРГ ВСУ

Новости фронта СВО сегодня на утро 22 мая 2025 года Атака дронов на Москву Московская область 21 мая подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за всё время проведения СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Точку поставил «Искандер». Трамп перестал сражаться за Украину. Европа взвыла: она — следующий кандидат на раздел между сверхдержавами
- «Если на Россию нападут — мы вмешаемся»: Ким Чен Ын бросил вызов США
- "Киев в ужасе": За Москву похоронили самые "жирные" цели. Эшелоны скорых. "Искандеры" уничтожили ракеты, угрожавшие столице России
Свежие комментарии