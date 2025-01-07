Курская область объявила ракетную тревогу: жители укрываются второй раз за день

В Курской области второй раз за сутки объявлен сигнал ракетной опасности. Региональный оперативный штаб через Telegram призывает жителей укрываться в безопасных местах и следовать инструкциям, чтобы гарантировать безопасность в условиях угрозы.
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