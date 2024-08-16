Исследование пройдёт в трёх районах В Ленобласти стартует фольклорно-этнографическая экспедиция: учёные под руководством доцента Института славянской культуры РГУ имени Косыгина изучат жизнь коренных малочисленных народов региона, сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.
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