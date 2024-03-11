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Царьград

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Мигрантские "забавы". Беспредел, от которого становится не по себе

Мигрантские "забавы". Беспредел, от которого становится не по себе

В России обостряется проблема преступности со стороны мигрантов. Выходцы из ближних азиатских республик ведут себя вызывающе по отношению к русским, демонстрируя пренебрежение к нам и нашим детям, начиная с самого юного возраста.

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