«Ливерпуль» аннигилировал «МЮ», «Интер» – в финале Кубка Италии, «Динамо» по пенальти прошло «Балтику», Знарок принял «Ак Барс», «Матч ТВ» лишен финала Кубка Франции и другие новости

1. «Ливерпуль» со счетом 4:0 разгромил «Манчестер Юнайтед». У Мо Салаха 2 гола и ассист, забили также Диас и Мане.
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