"С открытым сердцем". Галина Буевич от имени депутатов БГД поздравила с Днем учителя

Она поблагодарила педагогов за неустанный труд, сердечную теплоту и верность своему призванию Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич поздравила учителей, педагогов, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником и пожелала крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и успехов.
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