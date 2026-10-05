"С открытым сердцем". Галина Буевич от имени депутатов БГД поздравила с Днем учителя

Она поблагодарила педагогов за неустанный труд, сердечную теплоту и верность своему призванию Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич поздравила учителей, педагогов, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником и пожелала крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и успехов.