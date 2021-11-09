В России возможно приостановление выплат пенсий: кого это может коснуться

Согласно ФЗ от 28.12.2013 №400-ФЗ (ред.30.04.2021) "Остраховых пенсиях", приостановление выплаты страховой пенсии производится в случае: 1) неполучения установленной страховой пенсии в течение шести месяцев подряд - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; 2) неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы - на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; 3) достижения лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и отсутствия документов, подтверждающих его обучение по очной форме обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам, либо истечения срока обучения получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца после достижения им возраста 18 лет, подтвержденного документом указанной организации (сведениями, имеющимися в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному лицу исполнилось 18 лет, либо месяцем, в котором истек срок обучения; 4) истечения срока действия документа, выданного иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ (вида на жительство), - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия указанного документа; 5) поступления документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, согласно которому обязательства по пенсионному обеспечению несет государство, на территории которого пенсионер проживает, и отсутствия документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории указанного государства, - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы; 6) поступления документов о выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации в иностранное государство, с которым Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствия заявления пенсионера о выезде за пределы территории Российской Федерации - на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные документы; 7) несоблюдения лицом, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца, достигшим возраста 18 лет и обучающимся по очной форме обучения по основным образовательным программам в иностранной организации, осуществляющей образовательную деятельность, расположенной за пределами территории Российской Федерации, условия, предусмотренного ч.