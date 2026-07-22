Перекрыть вентиль не вышло: Иран обходит ловушки США. Вот в чем весь секрет

Несмотря на жесткие санкции и военные удары, экономика Ирана сохраняет устойчивость, пишет Zeit. Планы США рухнули: Тегеран получает финансирование благодаря экспорту нефти и многочисленным схемам обхода ограничений.
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