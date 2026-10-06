В Меленках наймут подрядчика для зимней уборки дорог

В Меленках на уборку снега и борьбу с гололедом выделят 19,5 млн рублей. Подрядчик должен будет обслуживать более 35 км дорог и свыше 20,6 тыс.
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