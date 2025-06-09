В Вязьме обокрали белорусского велопутешественника

Житель соседней страны остался в смоленском райцентре без транспортного средства, денег и документов Фотограф-любитель родом из белорусского Пинска Дмитрий Ленковец, который путешествует на велосипеде по родному государству и российским регионам, стал жертвой вора в Вязьме Смоленской области.
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