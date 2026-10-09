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Пять прикаспийских стран создадут комиссию по обмелению Каспия

Пять прикаспийских стран создадут комиссию по обмелению Каспия

Президенты Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана договорились создать комиссию для изучения причин снижения уровня Каспия и подготовки общих мер для смягчения последствий.

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