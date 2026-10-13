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Газ в Европе может оставаться дорогим до 2027 года из-за нехватки запасов

Газ в Европе может оставаться дорогим до 2027 года из-за нехватки запасов

Европа входит в отопительный сезон с недостаточными запасами газа. К началу зимы подземные хранилища региона могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

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