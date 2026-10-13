Газ в Европе может оставаться дорогим до 2027 года из-за нехватки запасов

Европа входит в отопительный сезон с недостаточными запасами газа. К началу зимы подземные хранилища региона могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым