Бригада ВСУ «Магура» потеряла половину танков Abrams. Видео, как наши их тащат за шкирку

ВБ Ваоерий Брусков В начале СВО они сочиняли песни про Байрактар, потом рисовали икону Джавелина, снимали мультик про Леопард... Про Абрамс и Челленджер они уже ничего не сочиняют. Воюют солдаты, а не оружие. Они этого так и не поняли...

Михаил Гринжук Побеждает не тот у кого супер пупер навороченное а тот у простое и надежное и у кого мозги есть