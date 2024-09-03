В феврале у ВСУ был 31 американский танк Abrams, теперь же в строю не более 15. Как пишет Forbes, поставленные Вашингтоном Abrams M-1 приняла на вооружение элитная 47-я мехбригада украинской армии «Магура».
Бригада ВСУ «Магура» потеряла половину танков Abrams. Видео, как наши их тащат за шкирку
Комментарии
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ВБ
Ваоерий Брусков
В начале СВО они сочиняли песни про Байрактар, потом рисовали икону Джавелина, снимали мультик про Леопард... Про Абрамс и Челленджер они уже ничего не сочиняют. Воюют солдаты, а не оружие. Они этого так и не поняли...
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3 час.
Михаил Гринжук
Побеждает не тот у кого супер пупер навороченное а тот у простое и надежное и у кого мозги есть
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1 час.
Алексей Гердин
А можно мне один танчик... Мне поле пахать...вместо трактора надо, зато в броне!!
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28 мин.
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