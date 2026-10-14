В Мончегорске завершился открытый турнир по мини-хоккею с мячом «Осенний лед на Имандре».В соревнованиях среди игроков 2016–2018 годов рождения приняли участие шесть команд из Мурманской и Архангельской областей.
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