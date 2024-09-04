Соединенные Штаты играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности и являются «запевалой» в нагнетании напряженности.
Песков: США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности
Комментарии
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Eduard
Да! Управляют как рабами или вассалами,хотя в ЕС не входят!
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16 час.
Eduard
Я понимаю почему,те считают что США им &quot;союзники&quot;,хотя слово &quot;союзники&quot; тут не применимо.Рабы и союзники не одно и тоже.Союзники помогают друг другу,а нк навязывают свое мнение,не травят короновирусрм друг друга!
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16 час.
Eduard
Вот и получается,что "союзничество" Украины и США приводит к тому что Украина горит,а в Америке потешаются и денежки подсчитывают!
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16 час.
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