Песков: США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности

Eduard Да! Управляют как рабами или вассалами,хотя в ЕС не входят!

Eduard Я понимаю почему,те считают что США им &quot;союзники&quot;,хотя слово &quot;союзники&quot; тут не применимо.Рабы и союзники не одно и тоже.Союзники помогают друг другу,а нк навязывают свое мнение,не травят короновирусрм друг друга!