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Песков: США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности

Песков: США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности

Соединенные Штаты играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности и являются «запевалой» в нагнетании напряженности.

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Комментарии
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Eduard
Да! Управляют как рабами или вассалами,хотя в ЕС не входят!
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16 час.
Eduard
Я понимаю почему,те считают что США им &amp;quot;союзники&amp;quot;,хотя слово &amp;quot;союзники&amp;quot; тут не применимо.Рабы и союзники не одно и тоже.Союзники помогают друг другу,а нк навязывают свое мнение,не травят короновирусрм друг друга!
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16 час.
Eduard
Вот и получается,что &quot;союзничество&quot; Украины и США приводит к тому что Украина горит,а в Америке потешаются и денежки подсчитывают!
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16 час.

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