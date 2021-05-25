Трехдневная магнитная буря накроет Землю в мае

– Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней, – сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
– Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней, – сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
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