Никита Михалков новый выпуск авторской программы "Бесогон" посвятил очень деликатной теме. Речь шла о том, как государственные символы постепенно превращаются в ходовой товар.
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Свежие комментарии
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Государственная символика неразрывно связана с государственной идеологией!..."Вот в чем вопрос..."
Так какой умный закон на эту тему может сделать Дума, где заседают пенсионеры-спортсмены типа родниных и вышедшие в тираж скоморохи?!
А мой комментарий уничтожили!!!! ЦЕНЗУРА НЕ СПИТ!!!! Не нравится ,когда правду пишут.
Оскорбился, когда о триколор ноги вытирают!
А чего оскорбляться? Не мы ли 30 лет назад так же вытерли ноги о Красный флаг- символ нашей Советской Родины? Ну, а заменили триколором- флагом торгового флота Петра Первого. Как много символизма в том, что мы сделали государственным символом флаг барыг, для которых нет понятия «Родина», а есть понятие «прибыль»! А еще триколор был флагом власовской армии. Недолго. Но достаточно, чтобы испачкать этот символ грязью предательства.
А герб? Можно потешаться над его девизом, но символ этот выполнен талантливо! Каждая его часть полна смысла. В чем смысл этой двухголовой курицы- вряд ли смогут объяснить даже кремлевские геральдисты... И кстати: Герб этот- не русский! Византийский!
Ну и чему возмущается Михалков, наблюдая, как люди вытирают ноги о триколор? Хотя это отвратительно. Все же именно этот символ сейчас висит над Кремлем.
В конце концов, они просто повторяют то, что мы сделали со страной и ее символами 30 лет назад.
Даже в мирное время символами торговать должно быть наказуемо.
А как с теми, как говорили фронтовики, за п... ду, красную звезду... Раньше компетентные органы до определенного уровня контролировали процесс наград... Но если Берии или Жукову понравится какая нибудь .... Сослуживка... То руки были коротки... Но с другой стороны, во времена Сталина не злоупотребляли наградами.. Формализм наступил после Хрущева... Когда красивое слово и тело стало иметь вес больше чем дело... Власть отделилась от ответственности..
Единую Россию разогнать к чертовой матери. Их сволочей интересуют только деньги. Ходят слухи, что володин уже миллиардер. . Они и в политику идут ради денег. Что делают в Думе роднина и терешкова?, Чтобы заработать на безбедную старость? Твари продажные, наживаются за счет народа.