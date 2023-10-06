Судя по всему эпопея с возвращением "испуганных патриотов" продолжается. На этот раз видимо поиздержался Ваня Ургант, засидевшийся без работы.
"Ваня отличный парень, а вы мерзавцы и подонки": Ургант-старший обрушился с критикой на россиян. Ответ не заставил себя ждать
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что так папа распереживался за сына. В России все профессии в почете, так почему бы не проявить ему свои способности на строительстве у Хуснуллина вместо мигрантов и народ его патриотический порыв поддержит... Главное реальную помощь принесет обществу... А что ТВ так как видим оно не рухнуло и хлебное место пустым не бывает....
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5 час.
ШКИПЕР
А кто вообще эти Ургант ? Так жиды -скоморохи ,которые выплыли на пене успеха ( причём одного ) их матери и бабушки , которые ничего существенного для страны они не представляют.
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1 час.
Лариса Кирюхина
Династии на теле. .и кино надоели до жути .3-4 поколения лицедействуют .Захватили все , где языком молоть надо ,кроме шахт ... .где по-настоящему работать надо
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5 мин.
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