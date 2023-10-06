"Ваня отличный парень, а вы мерзавцы и подонки": Ургант-старший обрушился с критикой на россиян. Ответ не заставил себя ждать

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что так папа распереживался за сына. В России все профессии в почете, так почему бы не проявить ему свои способности на строительстве у Хуснуллина вместо мигрантов и народ его патриотический порыв поддержит... Главное реальную помощь принесет обществу... А что ТВ так как видим оно не рухнуло и хлебное место пустым не бывает....