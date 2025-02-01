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Мужчины с раком простаты: Ранние побочные эффекты повышают риск долгосрочных осложнений

Исследователи из Комплексного онкологического центра UCLA Jonsson обнаружили, что мужчины, проходящие радиационную терапию рака простаты и испытывающие побочные эффекты в начале лечения, подвергаются повышенному риску развития серьезных долгосрочных проблем со здоровьем, связанных с мочеиспусканием и кишечником.

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