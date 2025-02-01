Мужчины с раком простаты: Ранние побочные эффекты повышают риск долгосрочных осложнений

Исследователи из Комплексного онкологического центра UCLA Jonsson обнаружили, что мужчины, проходящие радиационную терапию рака простаты и испытывающие побочные эффекты в начале лечения, подвергаются повышенному риску развития серьезных долгосрочных проблем со здоровьем, связанных с мочеиспусканием и кишечником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии