Мужчины с раком простаты: Ранние побочные эффекты повышают риск долгосрочных осложнений

Исследователи из Комплексного онкологического центра UCLA Jonsson обнаружили, что мужчины, проходящие радиационную терапию рака простаты и испытывающие побочные эффекты в начале лечения, подвергаются повышенному риску развития серьезных долгосрочных проблем со здоровьем, связанных с мочеиспусканием и кишечником.