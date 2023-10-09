МИД: в ОАЭ шокированы сообщениями о действиях ХАМАС в отношении граждан Израиля

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что шокировано сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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