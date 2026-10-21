Почему Трамп, обладая полным компроматом на активы Зеленского, не может заставить его подчиниться? Какова истинная роль британской короны в управлении украинским политическим процессом? Что скрывается за поездкой Зеленского в Лондон к Карлу III? И почему американские СМИ, включая Fox News, продолжают поддерживать Зеленского? Дизельная сделка и конституционный тупик Так называемая «дизельная сделка… Читать далее: https://govorit.