Почему Трамп, обладая полным компроматом на активы Зеленского, не может заставить его подчиниться? Какова истинная роль британской короны в управлении украинским политическим процессом? Что скрывается за поездкой Зеленского в Лондон к Карлу III? И почему американские СМИ, включая Fox News, продолжают поддерживать Зеленского? Дизельная сделка и конституционный тупик Так называемая «дизельная сделка… Читать далее: https://govorit.
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