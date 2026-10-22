© Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOMСобаки могут воспринимать объятия как вторжение в личное пространство, потенциально создающее угрозу, поэтому питомец может реагировать настороженно или даже агрессивно, сообщил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.