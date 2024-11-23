Российские ученые открыто рассказали о рисках веганства

Оно вызывает дефицит важнейших аминокислот, витаминов D и B12, а также кальция и фосфора Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследование влияния различных диет на здоровье, в том числе веганства.
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