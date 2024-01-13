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Военное обозрение

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Американские эксперты обеспокоены захватом властями Техаса участка государственной границы США

Американские эксперты обеспокоены захватом властями Техаса участка государственной границы США

Техасский пограничный конфликт может иметь последствия для всей Америки.

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