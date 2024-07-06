Политик Филиппо назвал безумной реакцию фон дер Ляйен на визит Орбана в РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х* охарактеризовал реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит Виктора Орбана в Москву как безумную и показательную.
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