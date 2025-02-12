Салоны красоты в России стали больше зарабатывать

В 2024 году оборот салонов красоты в России вырос вдвое. О том, что бизнес стал больше зарабатывать, со ссылкой на исследование «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и компанией «Эвотор» сообщает ТАСС.