Магдеев передал военнослужащим почти 10 млн рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал десять мотовездеходов с прицепами бойцам СВО. На аппаратном совещании Магдеев сообщил, что общая материальная поддержка составила почти 10 миллионов рублей, передают «Челнинские известия».