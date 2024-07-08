Магдеев передал военнослужащим почти 10 млн рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев передал десять мотовездеходов с прицепами бойцам СВО. На аппаратном совещании Магдеев сообщил, что общая материальная поддержка составила почти 10 миллионов рублей, передают «Челнинские известия».
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