Учёные победили ВИЧ. Препарат, убивающий вирус, успешно прошёл все тесты и показал эффективность 99%.
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Учёные победили ВИЧ. Препарат, убивающий вирус, успешно прошёл все тесты и показал эффективность 99%.