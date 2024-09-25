22 самых неожиданных решения бытовых проблем

В этой подборке мы хотим показать вам самые нелепые, смешные и неожиданные решения бытовых проблем, которые, тем не менее, почему-то работают! Игровой стул из клейкой ленты и подушки, колесо из куска дерева, самодельная мухоловка из настоящей паутины! Это и многое другое вы увидите ниже.