Сомелье Сосновский: красное вино хорошо сочетается со стейком

Стейк хорошо сочетается с насыщенными красными винами, которые были выдержаны в бочке. Об этом рассказал президент Московской ассоциации сомелье, автор телеграм-канала "Винный душнила" Роман Сосновский, передает проект "Сноб".
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