Музейные директора предложили создать стандарт образования в НХП

На заседании Госсовета РФ директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина предложила разработать единый образовательный стандарт для специалистов в сфере народно-художественных промыслов и включить музеи в образовательные программы.
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