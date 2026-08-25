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Царьград

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Музейные директора предложили создать стандарт образования в НХП

Музейные директора предложили создать стандарт образования в НХП

На заседании Госсовета РФ директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина предложила разработать единый образовательный стандарт для специалистов в сфере народно-художественных промыслов и включить музеи в образовательные программы.

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