Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Кот Рыжый
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Yonhap: в Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Yonhap: в Южной Корее арестовали экс-министра обороны по подозрению в госизмене

Южнокорейские правоохранители арестовали бывшего министра национальной обороны страны Ким Ён Хёна по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Ёлем военного положения.

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