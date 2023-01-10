«Аль-Наср» опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030: «Он сосредоточен на работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха»

Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030. Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.
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