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«Аль-Наср» опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030: «Он сосредоточен на работе с партнерами по команде, чтобы помочь клубу добиться успеха»

Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030. Напомним, ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» станет амбассадором заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030 и получит за это 200 миллионов евро.

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