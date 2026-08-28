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Потеряла мужа, сына и дочь, но стала опорой для семьи: судьба народной артистки Валентины Заворотнюк

Потеряла мужа, сына и дочь, но стала опорой для семьи: судьба народной артистки Валентины Заворотнюк

Народная артистка РФ Валентина Заворотнюк прошла через тяжелейшие испытания, потеряв самых близких людей — супруга, сына и дочь Анастасию.

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