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В Госдуму внесли проект о возможном продлении майских праздников по решению жителей

В Госдуму внесли проект о возможном продлении майских праздников по решению жителей

Вице-спикер Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях губернаторов продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, пишет РИА Новости.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Гнать этих новых из думы!
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