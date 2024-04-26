В Госдуму внесли проект о возможном продлении майских праздников по решению жителей

Вице-спикер Государственной думы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес в ГД законопроект о полномочиях губернаторов продлевать майские праздники, если за это проголосует большинство жителей региона, пишет РИА Новости.
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