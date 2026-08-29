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Аргументы недели

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Китай отстранил с занимаемых должностей двух высокопоставленных военных чиновников из ЦВК из-за серьезных нарушений

Китай отстранил с занимаемых должностей двух высокопоставленных военных чиновников из ЦВК из-за серьезных нарушений

Китай официально отстранил от занимаемых должностей высокопоставленных военных чиновников Чжан Юйся и Лю Чжэньли из Центральной военной комиссии при правительстве — в связи с расследованиями предполагаемых серьезных нарушений дисциплины и закона.

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